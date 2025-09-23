Rögle kan behöva klara sig utan både Anton Bengtsson och Paul Ladue mot Linköping.

Inför torsdagsmatchen ger SHL-klubben en skadeuppdatering.

– Det är dag-för-dag-status, säger fysioterapeuten Christopher Alvengrip om kaptenen som klev av senast.

Anton Bengtsson. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

Det stökiga mötet med Leksand har följts av mer än bara avstängningar och böter. Nu, efter att Arvid Holm, Paul LaDue och Anton Bengtsson samtliga klivit av under 4–0-segern, ger Rögle en uppdatering kring sitt skadeläge.



Där bekräftar man att kapten Bengtsson och Ladue är ”dag-för-dag”.



– Det är dag-för-dag-status på Anton och vi kommer göra en ny utvärdering efter varje träningspass. Hans vara eller icke vara på torsdag är fortfarande oklart, säger Rögles fysioterapeut Christopher Alvengrip på lagets sajt under tisdagen.



Arvid Holm tränar däremot som vanligt under veckan, inför torsdagens möte med Linköping. Paul Ladue, som huvudtränare Dan Tangnes menade hade migränproblem, åkte även på en smäll i Leksands-matchen, enligt klubben.

Solberg går mot comeback

Utöver detta är Leon Bristedt tillbaka från avstängning medan Isac Solberg går mot comeback efter en hjärnskakning under försäsongen.



”Om forwarden inte får några bakslag under början av veckan är han redo för spel mot Linköping”, skriver Rögle.



Filip Johansson är ännu inte aktuell för spel, åtminstone inte denna vecka. Detta efter skadan i sista träningsmatchen, mot HV71.



Frågetecknen som återstår inför denna veckas matcher är därmed Anton Bengtsson och Paul Ladue.

Source: Anton Bengtsson @ Elite Prospects