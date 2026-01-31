OLAUSSON: Ett drama som kommer leva in i det sista

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 tar tre oerhört viktiga poäng efter 2-1 hemma mot Luleå.

Efter matchen plockar Robin Olausson ut sina fem heta punkter från matchen.

Han är den stora HV-hjälten.

NHL-scouterna tog över Husqvarna Garden.

”NHL-lagen borde stå i kö för att plocka honom”

Är det fördel för HV71 i bottenstriden?

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Felix Sandström förtjänar ett nytt kontrakt

Matchen blev ungefär precis som förväntat. Ett HV71 som kommer ut med bra energi medan Luleå försöker kväva motståndet och sedan göra livet surt för HV. Luleå var det bättre laget spelmässigt under stora delar av matchen där HV71 hade mycket svårt att skapa målchanser ner mot Matteus Ward i Luleå-kassen. Jonathan Ang klev fram och gjorde skillnaden med ett mål i boxplay och ett mål i powerplay, annars var Luleå det starkare laget i fem-mot-fem-spelet.

Någon som däremot blev avgörande för HV71 – igen – är Felix Sandström. Luleå öste på i första perioden och vann skotten med 15-4 under de första 20 minuterna. Sandström stod dock pall för nästan allting, förutom på en styrning från Markus Nurmi i powerplay. Ett mål som Sandström inte kan klandras för. När Luleå sedan tryckte på för en kvittering i tredje perioden var det återigen Felix Sandström som höll tätt och såg till att HV kunde behålla ledningen.