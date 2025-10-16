Han är en av Sveriges mest lovande spelare födda 2008. Nu får Oscar Holmertz vara med i en SHL-trupp för första gången – och kan få debutera för Linköping.

Oscar Holmertz kan få SHL-debutera under torsdagen. Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Oscar Holmertz har varit given i 08-landslaget sedan första samlingen. Den talangfulla centern har också imponerat stort i juniorlagen och gjorde redan förra säsongen 30 poäng på 32 matcher i U20 Nationell. I kväll får 17-åringen också vara med i en SHL-trupp för första gången.

I kvällens bortamatch mot Örebro är centern med som 13:e forward. Det återstår därmed att se om det blir någon speltid eller inte.

I Småkronorna är Oscar Holmertz en av de ledande spelarna. Han har på 29 landskamper gjort 35 poäng och var även en av toppspelarna i Hlinka Gretzky Cup. Då blev det sju poäng på fem matcher. han väntas även vara en ledande spelare i U18-VM senare under våren.

Huruvida det blir någon speltid får vi alltså se. Om så skulle bli fallet blir han den tredje spelaren föd 2008 att få chansen i årets SHL efter Viggo Björck i Djurgården och Niklas Aaram-Olsen i Örebro.

Linköping kommer från en positiv trend och har vunnit fyra raka matcher. Samtidigt har Örebro haft det riktigt tufft och ligger just nu på en 13:e plats i tabellen.