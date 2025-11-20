”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Svante Sjödin, 20, har fått en bra start på säsongen i Västerås. Nu kallas han tillbaka till sin ordinarie klubb, Örebro. Centern kommer att spela veckans SHL-matcher med laget, det meddelas på sociala medier under torsdagen.

Svante Sjödin. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Svante Sjödin lånades ut till Västerås inför fjolårssäsongen och har fortsatt i den Hockeyallsvenska klubben även denna säsong. Under sin första säsong i andraligan noterades han för nio poäng (2+7) på 47 matcher. Den här säsongen har dock centern tagit ytterligare kliv och noterats för åtta poäng (2+6) på de första 20 omgångarna.

Nu står det klart att Örebro kallar hem Sjödin inför veckans SHL-matcher, han spelar i kvällens drabbning med Luleå.

– Vi har en dialog med Örebro om hur det kommer att se ut närmaste tiden med Svante. Det som är spikat är att han kommer att spela matcher med Örebro under torsdag och lördag och missar därför fredagens hemmamatch mot Vimmerby. Hur det blir efter helgens matcher får vi återkomma med under nästa vecka, säger Västerås sportchef Niklas Johansson till klubbens hemsida.

20-åringen har tidigare gjort 21 SHL-matcher, men har inte lyckats producera några poäng.

Source: Svante Sjödin @ Elite Prospects