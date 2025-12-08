”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Niklas Nilsson har fått färre och färre minuter i Örebro. Nu meddelar SHL-klubben att man lånar ut backen till finska TPS.

– Vi är tacksamma över att ha kunnat få till den här lösningen tillsammans med TPS, säger sportchefen Henrik Löwdahl.

Niklas Nilsson i Örebro. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

Efter ett lyckat lån under 2023/24 skrev Niklas Nilsson på för en tvåårig förlängning i Örebro. Därefter har han dock haft det tufft att ta en tydlig plats i laget, och under denna säsong har han oftast varit sjundeback eller placerad på läktaren.

För att lösa detta meddelar nu Örebro att man lånar ut Nilsson till Finland och TPS.

– Vi ser det här som en bra möjlighet för Niklas att få värdefull speltid på en bra nivå. Vi är tacksamma över att ha kunnat få till den här lösningen tillsammans med TPS, säger sportchefen Henrik Löwdahl på lagets sajt under måndagen.

Lånet gäller till 11 januari för 22-åringen från Guldsmedshytte SK, som slagit sig fram genom Örebros egna led.

