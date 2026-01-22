”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linköping hämtade upp underläge till poäng mot HV71 – men ändå blev det förlust.

Efteråt hade tränaren Mikael Håkanson svårt att sortera känslorna.

– Jag är otroligt stolt över grabbarna att vi visar karaktär – men det var för många misstag i dag, säger ”Musse” efter förlusten.

Mikael Håkanson var både nöjd och kritisk mot Linköpings insats i förlusten mot HV71. Foto: Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Linköping hamnade i en tidig brygga i det viktiga bottenmötet mot HV71. Hemmalaget gick upp till en 3-0-ledning och såg ut att gå mot tre säkra poäng. LHC lyfte sig däremot och kom tillbaka till både 3-3 och 4-4 för att rädda en poäng.

Det blev dock trots allt förlust för Linköping sedan HV71 avgjort med ett 5-4-mål i förlängning.

Efteråt gav LHC-tränaren Mikael ”Musse” Håkanson sin syn på Linköpings insats i matchen.

– Det är ingen bra start av oss. Jag tyckte ändå att energin var där i de första två, tre bytena och jag kände att vi var på tå. Sedan är det två beslut, två misstag, som ger 2-0 och en utvisning så är det 3-0. Det var en extremt tuff start. Vi visste att HV var laddade och när vi kommer in i pausen känner jag ändå att gruppen sluter upp och säger att ”vi kan bättre än det här”. Vi gör ett snyggt PP-mål och får ännu mer energi. Sedan sköljer vi över HV under en längre period och får 3-3, säger Håkansson på presskonferensen.

Han fortsätter sedan:

– Allting känns jättebra men återigen tar vi ett beslut med pucken som inte är så lyckat vilket gör att de tar ledningen igen. Men vi hittar en väg tillbaka igen för 4-4 och då kände jag att ”den här matchen kommer vi att ta”, det tänkte jag. Sedan tar vi ett beslut igen med en utvisning där de kan avgöra. Vi har några beslut som kostar oss den här matchen. Det var för många misstag i dag och då har HV skickliga spelare som kan sätta pucken i mål. Det känns surt när vi kommer tillbaka och laget visar en sådan karaktär, då brukar man vända, men utvisningen kostar oss där på slutet. Det är tråkigt.

Mikael Håkanson: ”Det måste vi skrapa bort”

Linköping hade kunnat ta ett stort kliv mot nytt SHL-kontrakt vid en trepoängare då de hade ökat avståndet mot HV71 till hela tio poäng. Vid förlust hade gapet däremot minskat till bara fyra poäng lagen emellan. Efter att ha räddat en poäng innebär det att HV bara knappar in med just en poäng. Nu skiljer det sex poäng mellan lagen i kampen om att undvika kval.

Vad är det för känslor efter en sådan här match när ni börjar svagt men ändå kommer tillbaka och räddar upp en viktig poäng?

– Med den starten som vi har så är jag ändå otroligt stolt över grabbarna att vi visar karaktär. När vi får 3-3-målet med oss också, då känner man att ”den här har vi”. Återigen är det några beslut av oss som är kostsamma. Just i det här läget som vi är i måste vi skrapa bort det. Jag håller med att det var starkt och viktigt att komma tillbaka, men det är ändå tråkigt med torsk.

Det riskerar däremot att bli ett drama in i det sista för Linköping och de möter HV71 igen i Husqvarna Garden den femte mars i vad som då kan vara en potentiellt avgörande match i bottenstriden.

