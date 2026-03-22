Ilskan: ”De vågade inte ge oss fem minuter powerplay”

Ett matchstraff på Axel Rindell gav Leksand chansen i powerplay. Men det blev bara tre minuters spel i numerärt överläge efter en utvisning på Michael Lindqvist.

— De vågade, eller ville väl inte, ge oss fem minuter utan de tog oss också, sa en besviken Lindqvist till Hockeysverige efter matchen.

Lukas Vejdemo, Anton Johansson och Michael Lindqvist under ishockeymatchen i kvalet till SHL mellan Leksand och HV71 den 22 mars 2026 i Leksand.

Leksand ligger under med 3-0 i matcher och det mesta ser mörkt ut för masarna. I match tre var de spelmässigt det förande laget, men blev stenhårt straffade av ett effektivt HV71. Samtidigt var det en ryckig match med bland annat dubbla matchstraff.

Slutresultatet blev 2-1 efter en stark forcering av Leksand sista minutrarna. Där läget fanns för att göra 2-2 och tvinga fram en förlängning.

— Hur matchen är så är det en match där vi är det bättre laget, definitivt. Då blir det ännu tuffare med en förlust, säger Michael Lindqvist.

Just Lindqvist var också i fokus under matchen. I den första perioden blev han cross-checkad i ansiktet av Axel Rindell. Något som gav ett matchstraff på HV-backen.

Hur ser du på den situationen?

— Att han cross-checkar mig på hakan. Det ser väl alla, tror jag. Eller?

Även Michael Lindqvist fick utvisning

Domarna valde att videogranska situationen och fastställde då straffet till fem minuter. Men samtidigt visades leksandsforwarden ut för en slashing på Felix Sandström. En utvisning som inte var helt lätt att hitta på repriserna.

— Det blir en situation framför mål och han cross-checkar mig på hakan. Det har varit konsekvenser av sådana hela säsongen, så det förväntar vi ju oss att det blir.

Vad säger du om den där tvåan?

— Det är… jag vet inte. Det känns som kompensation. De kanske inte vågade ge oss fem minuters powerplay. Om de ska ta dem, jag vet inte ens om jag nuddar målvakten, ska de ta dem blir det många utvisningar. De vågade, eller ville väl inte, ge oss fem minuter utan de tog oss också.

Även Johan Hedberg var besviken på att Lindqvist åkte på den där tvåan.

— När vi får en femma lyckas de hitta den där tvåan också. Det är tufft och knepigt.

Kan rendera i avstängningar: ”Lotteri varje gång”

Nu kan både Axel Rindell och Anton Johansson, som även han fick matchstraff, komma att stängas av. På presskonferensen gav Johan Hedberg sin bild av Johanssons utvisning för interference.

— Ja, vad ska jag säga. Jag vet inte, han åker in i Ang, Ang är låg och Anton är lång. Det blev väl säkert en tackling i huvudet, så det var väl väntat.

Huruvida det kan bli en avstängning vågar han inte sia om.

— Vet du, jag har slutat tro på såna saker. Det är ett lotteri varenda gång.