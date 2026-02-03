”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Skellefteå har nio backar på kontrakt den här säsongen. Åtta (!) av dem har kontrakt även nästa säsong. Den nionde? Det är Max Krogdahl.

– Jag har förståelse för att det är många backar som redan har kontrakt, säger han till hockeysverige.se.

Max Krogdahl sitter på utgående kontrakt.

Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Max Krogdahl är en av många av Djurgårdens hockeyallsvenska hjältar som sedan kvalsegern mot AIK förra våren fått beskedet att han inte får vara kvar i klubben. När Krogdahl fick beskedet att han inte längre var önskvärd i mesta mästarna hörde Skellefteå av sig, och i juli presenterades den norske backen på ett ettårskontrakt.

– Det känns bra att ha gjort klart med Max som senast kommer från ett starkt VM. Max är en stabil back som är stark i duellspelet. Han kommer ge energi till vår grupp och breddar vårt lagbygge på ett bra sätt, sade general manager Erik Forssell i samband med att värvningen presenterats.

Att Krogdahl skulle få chansen i det konstanta SHL-topplaget efter att ha dumpats av Djurgården var inget han själv kunde se framför sig.

– Att det kom intresse från en storklubb, en toppklubb, som varit så framgångsrik över så lång tid och vunnit så mycket, det var jag förvånad över. När jag fick höra det var det riktigt kul alltså. Jag har bara sett det som en sjukt kul chans, säger den norske landslagsbacken till hockeysverige.se efter segern mot Brynäs.

Max Krogdahl.

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Hur ser du, med lite distans till det, tillbaka på det som hände med Djurgården?

– Det var en kul resa med dem. Det var mäktigt och jag är såklart tacksam för den tiden, säger han och fortsätter:

– Men när det inte blev något med dem är jag sjukt tacksam över att det här kom på bordet och att det blev så bra som det blivit. Där och då var det jobbigt att få beskedet att jag inte skulle få vara kvar, men det har blivit en jävligt bra situation nu. Efter något som började jävligt tråkigt.

Max Krogdahl om tiden i Skellefteå

Krogdahl har varit lite in och ut ur Skellefteås laguppställning under säsongen, men har fått speltid i 28 matcher under säsongen. I lagets senaste match var det istället stjärnhemvändaren Emil Djuse som tvingades sitta på läktaren. Snitt-istiden under säsongen ligger på ungefär elva minuter för nyförvärvet från Djurgården.