SHL-backens val bekräftat: ”Övertygade mig”

Det har varit en illa bevarad hemlighet att Matias Lassen valt spel i Tyskland.

Nu bekräftar Iserlohn att man värvat backen med lång SHL-erfarenhet till sitt lag.

– Han förväntas ta ansvar hos oss både på och utanför isen, säger Roosters sportchef Franz-David Fritzmeier om tidigare Malmö-spelaren.

Matias Lassen under Hockey-VM 2025 (höger). Foto: Bildbyrån (montage).

Redan i slutet av mars bekräftade Matias Lassen för Expressen att det lutade åt spel i Tyskland till 2025/26. Detta då hans tid i Malmö Redhawks tagit slut efter åtta år med 255 grundseriematcher och 54 poäng. Inom kort uppgav även den tyska eishockey-magazin.de att klubben som backen valt var Iserlohn Roosters.



Nu, under onsdagen i mitten av juli, har DEL-klubben bekräftat att de plockar in 29-årige VM-spelaren.



– Matias är en internationellt erfaren back. Han är en duktig skridskoåkare och har visat sina kvaliteter på hög nivå under åren. Han förväntas ta ansvar hos oss både på och utanför isen, säger Roosters sportchef Franz-David Fritzmeier i ett pressmeddelande.



Kontraktet är skrivet över ett år och innebär spel utanför Sverige och Danmark för första gången.

Får svenska tränare i Iserlohn

Matias Lassen kom till Sverige första gången 2015 och fick då chansen i Hockeyallsvenskan med Leksand. Laget gick upp i SHL, men dansken blev kvar genom en flytt till Mora. Där lyckades han med precis samma bedrift och gjorde därmed sin första hela säsong i SHL 2017/18. Det var även då första flytten till Malmö genomfördes.



– Jag vill absolut bevisa mig själv igen i en ny liga. Planen som presenterades för mig personligen och för laget övertygade mig omedelbart, och jag ser fram emot att göra min del och ta ansvar, säger Lasssen själv i ett uttalande på Iserlohns hemsida.



I den tyska klubben får han svenske Stefan Nyman som huvudtränare, samt Tony Zabel som assisterande tränare och spelarutvecklare.

