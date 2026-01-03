Märkliga hjärnsläppet – stjärnan får lämna

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

NHL-hemvändaren Jakub Vrana åkte först på en 2+2-utvisning.

Efter att Malmö gjort 5–0 i det numerära överläget åkte han ut och bråkade igen.

Då fick han matchstraff.

Jakub Vranas märkliga utbrott – efter utvisningen. Foto: Bildbyrån

Inledningen var ganska intetsägande från båda lagen, med ett litet övertag för bortalaget i Skåne. Men det var i slutsekunderna av den första perioden som Axel Sundberg skulle ge Malmö ett förlösande ledningsmål i powerplay.

– Det var ett väldigt väl fungerande boxplay, konstaterade i TV4 om läget innan målet.

I den andra perioden var det jämnt – tills Malmö lyckades göra tre mål på blott fyra minuter. Topi Niemelä, Janne Kuokkanen och Linus Öberg slog till och den välfyllda arenan i Malmö fick jubla flera gånger om.

– Linköping kollapsar, slog kommentatorn Peter Backe fast i TV4.

Walltteri Ingatjew fick lämna kassen för LHC – och in kom i stället Jesper Myrenberg.

Stjärnans hjärnsläpp

Efteråt uppstod en situation som gjorde att Jakub Vrana fick sätta sig i 2+2 minuter, för både crosschecking och osportslighet. Ett rapp i ryggen och sedan ett rejält utbrott låg till grund för det beslutet.

Efter 3 minuters konstant tryck fick Malmö utdelning till 5–0 genom Janne Kuokkanen. Då visade det sig att Jakub Vrana återigen skulle starta en diskussion med domarna, och då fick han ett matchstraff.

Matchen pågår..