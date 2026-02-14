Fruns svar – efter uppgifterna: ”Då skulle allt vara klart”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Marcus Högberg har gällande kontrakt med Linköping till 2028 och kopplas ständigt ihop med en återkomst. Nu 31-åringen en uppdatering kring sin situation.

– Inget är bestämt än, säger burväktaren till Corren.

– Hade jag fått bestämma skulle allt vara klart för ett år sen, tillägger frun Eleanore.

Marcus Högberg uppges vara klar för Linköping. Foto: Bildbyrån (montage).

Att Marcus Högberg kommer vända hem till Sverige och Linköping, till nästa säsong, har varit något många i stort sett räknat med. För en vecka sedan följdes detta av att Aftonbladet slog fast att 31-åringen är klar, och därmed lämnar New York Islanders organisation.

Nu menar målvakten själv, tillsammans med frun Eleanore, att så inte är fallet.

– Jag fokuserar på det som är just nu. Vi ligger på slutspelsplats med Bridgeport och har ett bra lag. Det är där fokus är. Vad som händer efter säsongen får vi se, svarar Marcus Högberg Corren när de nu ställer frågan.

– Vi har ingen aning faktiskt. Med hockey så har man lärt sig att allt är möjligt och vi kommer bestämma oss när vi vet tillräckligt mycket för att ta ett beslut. Så det ärliga svaret är att vi inte vet än, tilläger Eleanore för tidnignen.

Har fått en (!) NHL-match under 2025/26

Hemma i Sverige har paret nyligen sålt sitt hus och köpt nytt, samtidigt som de bor i USA. Allt detta medan framtiden är oviss när det tvååriga NHL-kontraktet går ut efter säsongen.

I och med att New York Islanders har både Ilja Sorokin och David Rittich har Högberg endast fått spela en NHL-match denna säsong, och står på totalt 16 efter senaste flytten från LHC 2024. Däremot finns det möjligen andra lag på den stora scenen som kan vilja chansa på svensken. Isåfall spelar det inte lika stor roll att han skrev på ett avtal med SHL-klubben till 2028, innan nya chansen kom i Nordamerika.

Första vändan på andra sidan pölen, mellan 2017 och 2021, gav 42 matcher i NHL. Men även då blev det en hel del spel i AHL för Högberg. Där har han nu totalt 110 framträdanden.

Source: Marcus Högberg @ Elite Prospects