Marcus Gidlöf skadade sig två veckor innan landslagsuppehållet och i samband med återuppstarten stod det klart att 20-åringen skulle bli borta länge. Under måndagen tog han dock sina första skär sedan skadan.

– När det väl börjar kännas bra så kommer det här, säger han om skadan till Falu-Kuriren.



Marcus Gidlöf. Foto: Pär Olert/Bildbyrån.

Det var två veckor innan landslagsuppehållet som Leksands målvaktslöfte Marcus Gidlöf åkte på en skada i matchen mot Timrå. Efter uppehållet kom beskedet att målvakten skulle bli borta i ungefär en månad. Enligt Gidlöf själv var det trist att skadan kom precis när han och laget hade börjat hitta formen.

– Det är klart att det är surt. När det väl börjar kännas bra så kommer det här liksom. Vi förlorade ju matchen, men det kändes som jag började komma in i det igen, säger 20-åringen till Falu-Kuriren.

Trots att skadan kommer att hålla honom från spel ett tag till har Gidlöf sakta börjat ta steg mot en återkomst. Under måndagen tog burväktaren sina första skär sedan skadan.

– Jag gjorde första passet i måndags, så det går framåt. Det är väldigt kul att få känna på is igen och känna att man är en hockeyspelare.

Marcus Gidlöf har vaktat kassen i åtta matcher så här långt in på SHL-säsongen, han har noterats för en räddningsprocent på 88,8 procent.

