Gidlöf tillbaka – han lånas ut

Marcus Gidlöf är redo för comeback efter en längre tids skadefrånvaro. Då lånas Robin Christoffersson tillbaka till Vimmerby i Hockeyallsvenskan.

Marcus Gidlöf gör comeback för Leksand.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

Under Marcus Gidlöfs frånvaro har Robin Christoffersson klivit in i Leksand och gjort SHL-debut. 28-åringen har också imponerat och stulit ett par starter från Jakob Hellsten. Men nu när Gidlöf är tillbaka och redo för spel igen får han återvända till Vimmerby.

Christoffersson stod de två sista matcherna inför juluppehållet och har på sex matcher i SHL 89,2 i räddningsprocent. Det är faktiskt bäst av alla tre målvakter som har spelat i Leksand den här säsongen.

Men nu får han alltså återvända till Hockeyallsvenskans tabelltolva.

Marcus Gidlöf gjorde sin senaste match den 23 oktober mot Timrå. Sedan dess har masarna haft det tufft och förlorat många matcher. De ligger just nu sist i SHL och är piskade att börja ta poäng för att inte hamna i ett omöjligt läge.

I kväll väntar en match i Globen mot Djurgården, dit Gidlöf även var utlånad när stockholmarna tog steget upp till SHL.