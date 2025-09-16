KARLSSON: Positionen där Alcén behöver agera – nu
Måns Karlsson skriver om fem heta punkter från matchen mellan Brynäs och Luleå i SHL.
- ”Den knäppaste ishockeyn jag sett”
- O’Neills ofattbara statistik – 7+3 på tre matcher.
- ”Centrarnas Erik Gustafsson”
- Nicklas Bäckströms insats.
- Imponeras av Luleå: ”Där ser de ännu bättre ut”
- Så måste Alcén agera nu.
