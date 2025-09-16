Prenumerera

Logga in

KARLSSON: Positionen där Alcén behöver agera – nu

Author image
Måns Karlsson
Chefredaktör

Följ HockeySverige på

Google news

Måns Karlsson skriver om fem heta punkter från matchen mellan Brynäs och Luleå i SHL.

  • Den knäppaste ishockeyn jag sett
  • O’Neills ofattbara statistik – 7+3 på tre matcher.
  • ”Centrarnas Erik Gustafsson”
  • Nicklas Bäckströms insats.
  • Imponeras av Luleå: ”Där ser de ännu bättre ut”
  • Så måste Alcén agera nu.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen