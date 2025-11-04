Prenumerera

KARLSSON: Fem trejder jag vill se i SHL

Måns Karlsson
Chefredaktör

Trejder är inte en grej svensk ishockey. Men om de fanns så skulle vi få se en hel del SHL-spelare byta klubbar. 
Här lanserar Måns Karlsson fem potentiella trejder som han vill se inom SHL – med tio spelare som skulle må bra av ett klubbyte.

  • Klockrena målvaktsalternativet för Djurgården.
  • Dags att flytta tillbaka till hans tidigare klubb.
  • Brynäs självskrivna backlösning.
  • Borde återförenas med tidigare tränaren.
  • Efter tuffa säsongsstarten – läge att bytas mot varandra: ”Han borde lämna nu”

