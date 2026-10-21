Hugo Pettersson blir borta året ut efter förra veckans skada.

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Det var i torsdags förra veckan som Hugo Pettersson utgick skadad för Malmö Redhawks i en 6-0-seger mot Örebro Hockey . Det var till följd av en tung tackling av Glenn Gustafsson intill sargen som Pettersson skadades. Han fick hjälpas av isen och återvände inte till spel.

Malmö har därför värvat hem Emil Sylvegård på ett korttidsavtal för att täcka upp till följd av skadan. Tidigare i veckan kom uppgifter om att Hugo Pettersson kan bli borta resten av året. Nu ger skåningarna också ett officiellt besked om skadan.

Via sin hemsida bekräftar Malmö att Hugo Pettersson tvingas till rehabilitering för en underkroppsskada. Han väntas då, precis som rapporterat, inte komma till spel igen under resten av 2026.

"Arbetet med att komma tillbaka till spel pågår, men Hugo väntas inte vara tillgänglig för spel förrän efter årsskiftet", skriver Malmö Redhawks.

Ny skada i Malmö – Isac Born missar flera veckor

Malmö har då också fått en skada på Isac Born efter lördagens match mot Djurgården . Redhawks skriver att Born har ådragits en överkroppsskada och nu också tvingas till rehabilitering.

"Förhoppningen är att han ska vara tillbaka efter det kommande uppehållet", skriver Malmö på sin hemsida.

Sedan tidigare saknar Malmö Redhawks också sin lagkapten Fredrik Händemark . Precis som Born väntas Händemark kunna vara tillbaka i spel igen efter landslagsuppehållet i november. Även backen Johan Ivarsson går skadad och Malmö skriver nu att Ivarsson har genomgått en ny operation. Det finns dock ingen tidslinje för när backen kan återgå till spel.