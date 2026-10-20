Hugo Pettersson får en tackling av Glenn Gustafsson.

Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån.

I väntan på en ny klubb har Emil Sylvegård tränat med Malmö Redhawks juniorlag . Igår, måndag, blev också ett korttidskontrakt klart med SHL-klubben, och återkomsten för den 33-årige forwarden var ett faktum.

Nu bekräftar Oscar Alsenfelt att en stor anledning var skadorna Malmö Redhawks just nu sitter på.

– Vi har möjlighet att skriva avtal i sju veckor på korttidskontrakt för att ersätta skadade spelare. Ska det bli längre, så är det hela säsongen som gäller. Nu hoppas vi att Emil visar under de här veckorna att han vill vara med även efter den här perioden, säger sportchefen till Expressen.

De skadade är Isac Born, Fredrik Händemark och Hugo Pettersson.

Det är också den sistnämnde som kvällstidningen kommer ett tungt besked kring efter att 21-åringen saknats sedan förra veckans tunga tackling från Örebros Glenn Gustafsson. Smällen skapade rejäl tumult och därefter har en underkroppsskada konstaterats.

Uppgifter: Kan bli borta resten av året

Expressen skriver att Hugo Pettersson inte lär vänta sig spel under en längre tid. Forwarden hoppar, enligt uppgifter, runt på kryckor, och det kan dröja hela vägen fram till årsskiftet innan han är tillbaka för Malmö.

– Något spel fram till kommande uppehåll ska vi inte räkna med, säger Oscar Alsenfelt till tidningen.

Landslagsuppehållet som sportchefen syftar på sker mellan 5 och 17 december. För Tranås- och HV71-fostrade Hugo Pettersson innebär detta en paus efter ett mål och en assist på de åtta första matcherna i Malmö.

Vid flytten från Jönköping och HV skrev Pettersson på ett avtal till 2028.