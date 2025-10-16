Magnus Hellberg saknas i Djurgården inför matchen mot HV71. Målvakten har stått i åtta av lagets tio matcher hittills.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

Det är ett mycket spännande möte i Jönköping under torsdagskvällen. HV71 är som bekant seriens stora krislag där Anton Blomqvist är under stor press. Poängen måste börja komma och det fort. På andra sidan står nykomlingen Djurgården som har imponerat så här långt.

När laguppställningarna nu har släppts är det också ett stort avbräck för Djurgården. De saknar nämligen Magnus Hellberg. Målvakten har varit vunnit sex av de åtta matcherna han har startat och övertygat nu under slutet. Men till den här matchen är veteranen alltså inte ens med i truppen. Det ska handla om en sjukdom som har gäckat honom under veckan.

Det blir istället Hugo Hävelid som får göra sin tredje start i SHL. Han har förlorat båda sina tidigare matcher under säsongen och har även varit kritiserad. Nu backas 21-åringen också upp av Marcus Brännman, som till vardags spelar för Tyresö/Hanviken.

I HV71 blir det Frederik Dichow som får chansen. I övrigt är Jacob Josefson tillbaka för Djurgården.

Source: Magnus Hellberg @ Elite Prospects