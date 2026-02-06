”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Isac Hedqvist fälls för diving och får därmed böter.

Händelsen inträffade under torsdagens match mellan Luleå och Örebro.

– Genom sitt agerande lurar Hedqvist domarna, skriver Disciplinnämnden i ärendet mot Hedqvist.

Isac Hedqvist fälls – tvingas böta

Foto: Christian Örnberg / Bildbyrån

Under första perioden i gårdagens match mellan Luleå och Örebro delade Jesse Ylönen ut en slag mot Isac Hedqvist ben när de passerar varandra. Händelsen anmäldes av SHL:s Players safety group och ärendet hamnade hos Disciplinnämnden då man ansåg att luleåspelaren förstärker händelsen.

Anmälan lyder följande:

”När det återstår 10.20 av första perioden så åker Nr 6 i Luleå Isac Hedqvist och Nr 72 Jesse Ylönen i Örebro båda för att byta. Hedqvist hakar då Ylönen som svarar med ett lättare slag på benet på Hedqvist. Detta är ett slag som inte skulle kunna rendera i en tripping. Hedqvist väljer när han får slaget att lyfta upp bägge benen i luften och slänga sig på isen. Genom sitt agerande lurar Hedqvist domarna att ta en utvisning på Ylönen.”

– Jag går inte medvetet ner på knä utan det händer av att jag får ett plötsligt slag mot sidan av höger ben och knäveck. Eftersom jag är på väg att byta är jag helt oförberedd vilket gör att höger skridsko vrids inåt och jag tappar balansen. På bilderna ser man ser hur knäet viks och skridskon ändrar vinkel vilket resulterar i att jag faller. Det är inget medvetet och ingen förstärkning, utan jag ställer mig genast upp och hoppar in i båset för byte. Jag lyfter inte skridskorna från isen för att visa på en tripping, uppger Hedqvist till Disciplinnämnden.

Disciplinnämnden har fattat ett beslut som landar i att Hedqvist nu fälls, han kommer att böta 5 000 kr då han anses lura domarna genom att förstärka händelsen.

