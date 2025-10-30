Luleås kräftgång fortsätter – 183 minuter utan mål: ”Pinsamt”

”Det är alldeles för dåligt, jag vet inte vad vi håller på med. Det är pinsamt här nu”.

Orden är Pontus Andreassons efter att Luleå nollats och förnedrats igen.

Serieledarna Rögle vann med 6–0 på torsdagen i Ängelholm.

Joel Lundqvist sågar Luleå.

Foto: Bildbyrån

0–3 hemma mot Frölunda HC.

0–3 borta mot Skellefteå AIK.

0–6 borta mot Rögle BK.

Luleås kräftgång fortsätter i SHL. Mot serieledarna hade svenska mästarna inte en susning – och blev nollade för tredje matchen i rad. Nu har man gått 183 minuter utan att göra mål sedan segern med 4–1 mot Linköping förra torsdagen.

Den första och andra perioden mot Rögle blev en ren mardröm för Luleå.

1–0 i powerplay av Dennis Everberg.

2–0 i lika styrka av Lubos Horky.

3–0 i lika styrka av Linus Sandin.

4–0 i powerplay av Felix Nilsson.

5–0 i powerplay av Daniel Zaar.

6–0 i powerplay av Leon Bristedt

”Det är väldigt svagt”

Joel Lundqvist i TV4:s SHL-studio höll inte igen i kritiken mot hur Luleå ser ut just nu. I nuläget har man bara tre poäng ned till HV71, som målats upp som ett krislag, menar han.

– Det är inte godkänt någonstans att ha de siffrorna match efter match, det är väldigt svagt från Luleås sida.

Pontus Andreasson var missnöjd med mästarnas insats.

– Det är alldeles för dåligt, jag vet inte vad vi håller på med. Det är pinsamt här nu. Vi börjar matchen helt okej men andra perioden är katastrof. Efter de gör ett mål är det som att vi går ner oss alldeles för mycket, det är pinsamt, det får fan inte hända, säger han i TV4 efter två perioder.

Luleå har nu förlorat tre raka matcher utan att göra mål och har 0–12 i målskillnad.