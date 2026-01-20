Luleå-tränaren bekräftar: ”Det är nära nu”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Trots förändring på andra poster ser Gusten Törnqvist ut att bli kvar i Luleå. Detta bekräftar målvaktstränaren – under sin tolfte säsong i klubben.

– Jag hoppas att det ska vara klart inom en snar framtid, säger han till NSD.

Gusten Törnqvist ser ut att bli kvar i Luleå. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg.

Thomas Berglund mot Karlskogas Dennis Hall, Henrik Stridh mot Pär Arlbrandt.

När jobbet kring staben för nästa års Luleå pratats om som klart har det varit ovanstående förändringar det ryktats om. Antti Alamäki, samt Roger Kyrö ser ut att bli kvar utöver detta, och nu bekräftar även målvaktstränaren Gusten Törnqvist att han är nära en förlängning.

– Det är nära nu. Väldigt, väldigt nära, och jag hoppas att det ska vara klart inom en snar framtid, säger han till NSD.

Åker till USA för att träffa Wallstedt och Gustavsson

Den nu 43-årige tränaren är inne på sin tolfte säsong i Luleå. En period då flera toppmålvakter kommit fram. Inte minst Jesper Wallstedt och Filip Gustavsson som Törnqvist och kollega Linda Blomquist åker för att träffa i Minnesota i slutet av veckan.

– Luleå Hockey har varit min förening ända sedan starten och jag trivs i den här miljön och med rollen jag har. Målvakterna är prioriterade här. Det var så även på min tid. Föreningen har också legat i framkant när det gäller målvaktsträning under alla år. Det finns inget bättre ställe i Sverige att vara på för någon som jobbar med det jag gör, säger Gusten Törnqvist.

Han bekräftar även för NSD att andra klubbar visat intresse genom åren, men menar att han aldrig tänkt på att lämna.

Source: Gusten Törnqvist @ Elite Prospects