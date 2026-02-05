”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linus Omark firade sin födelsedag med ett mål och två assist i 5–3-segern mot Örebro.

– 39 år ung, skämtar Luleå-stjärnan i TV4 efter slutsignal.

Linus Omark firade sin födelsedag med en Luleå-seger. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Hans comeback i SHL, efter förra årets SM-guld, har visat att han ännu håller en hög nivå. När Örebro kom på besök till Norrbotten under torsdagens omgång gjorde Linus Omark det inte många kan göra: Ett mål och två assist på 39-årsdagen.

– Det var kul, jag var taggad att vinna. Skönt att vi vinner och nu får jag fira födelsedagen i kväll, säger Omark till TV4 efter slutsignalen.

Målet spräckte nollan för Luleå i mitten av första perioden, i powerplay, innan han spelade fram till både 2–0 och 3–1. Men det var inte för att stjärnan hade hunnit äta någon tårta som han spelade så bra.

– Nej, det blir väl jag som får bjuda imorgon, så nu blir det hem och baka… ja, eller min fru brukar hjälpa mig, säger han.

Omark står nu på fyra mål och nio assist över sina 20 matcher i SHL denna säsong.

Source: Linus Omark @ Elite Prospects