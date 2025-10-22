Jakob Ihs-Wozniak, 18, har fått en begränsad mängd istid under sina 13 matcher med Luleå den här säsongen.

På onsdagen blev det klart att han lånas ut till Björklöven.

För Hockeysverige bekräftar nu Luleås Thomas Fröberg att man tittar på att ta in en ny forward i truppen.

Jakob Ihs-Wozniak. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån.

18-årige Jakob Ihs-Wozniak har slagit sig in i Luleå den här säsongen – forwarden har funnits med i laguppställningen under de inledande 13 SHL-matcherna. Det har dock inte blivit särskilt mycket speltid för forwarden, då han snittar sex minuter och 17 sekunder. På 13 matcher har Ihs-Wozniak noterats för två poäng (2+0).

Nu meddelar Luleå att forwarden lånas ut till det Hockeyallsvenska topplaget Björklöven.

Samtidigt berättar Thomas Fröberg för Hockeysverige.se att man nu kan värva.

– Vi får ta tillbaka honom när vi vill, så vi är på tolv forwards nu och 13 med Shinnimin. Utöver det vi tittar på att ta in en forward. Vi känner oss trygga i att vi får tillbaka honom om vi vill.

Beskedet kring Shinnimin

Utlåningen är tills vidare, men Ihs-Wozniak kan gå ohindrat mellan klubbarna.

– Det är viktigt att han får speltid i A-lagsmiljö och utvecklas där. Vi får samtidigt ta tillbaka honom när vi vill och det är viktigt för honom att komma dit och känna på att få spela mer, säger Fröberg

Det är fortfarande samma tidsplan som gäller kring Shinnimin?

– Ja, det stämmer, det är tre veckor kvar innan han kommer.

18-åringen förväntas göra sin debut redan ikväll när Björklöven möter Almtuna.

Source: Jakob Ihs-Wozniak @ Elite Prospects