Från 0–0 på tavlan till 0–3 utan den viktige kuggen. När Pontus Själin klev av föll Luleå ihop mot Brynäs.

– Just den där tog extra illa, säger TV4:s Staffan Kronwall efter skottäckningen av backen.

Pontus Själin täcker skott för Luleå och kliver sedan av. Foto: TV4 (skärmdump/montage).

”Pålitlige Pontus Själin är en av få i Luleå Hockey som ännu inte har gjort någon dålig match den här säsongen”, skrev NSD i samband med en intervju i slutet av oktober.

Idag, när SM-finalreprisen spelades mot Brynäs, fick man på sätt och viss rätt i backens betydelse.

Efter att Själin täckt ett skott från Jakob Silfverberg i slutet av den första perioden föll Luleå plötsligt ihop, från 0–0 till ett 0–3-underläge.

– Pontus Själin fick så pass ont av den där skottäckningen att han har lämnat Thomas Berglunds bås för omklädningsrummet, sade TV4:s Johan Edlund vis smällen innan kollegan Staffan Kronwall tog vid.

– Det kan ibland vara så i slutet av en period, att man vill gå av och få någon extra minut att lägga en ispåse på eller vad det nu är. Just den där tog extra illa. Den tar på insidan av knät där man inte har skydd. Det där gör ont.

Johan Larsson, Johannes Kinnvall och Lucas Pettersson blev Brynäs tre målskyttar i den andra perioden. Kasper Kotkansalo fick ta Själins plats intill Erik Gustafsson i andra backparet då kuggen inte kom till spel i den andra perioden. Inte heller i tredje syntes Själin till. Han stannade på 7:08 istid.

Matchen slutade även 3–0 till Brynäs.