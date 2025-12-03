”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 har drabbats av skador på centersidan under den första halvan av säsongen. Inför morgondagens drabbning med Skellefteå kommer dock ett glädjande besked – Linus Lindström gör comeback.

– Det är jobbigt att sitta på sidan, man vill vara med och hjälpa laget, säger 27-åringen till klubbens hemsida.

Linus Lindström. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån.

HV71 har det knapert på centersidan, vilket har gjort att backen Lucas Lagerberg har fått gå som center den senaste tiden. Men under onsdagen kommer klubben med ett gäldjande besked. Den 27-årige centern Linus Lindström har återhämtat sig från sin skada och är redo för en comeback. Lindström värvades till HV71 från Skellefteå inför säsongen och har producerat två poäng (1+1) på 18 matcher.

– Det är skönt att vara tillbaka. Det är jobbigt att sitta på sidan, man vill vara med och hjälpa laget, säger Lindström på klubbens hemsida.

Återkomsten sker under torsdagens match mot just Skellefteå.

– Det ska bli roligt att möta några man har spelat med länge. Det blir ett krig där ute.

Linus Lindström spenderade tio säsonger i Skellefteås organisation och har gjort 381 matcher för klubben samt vann SM-guld 2024. Under sin tid i klubben noterades han för 109 poäng (51+58).

Source: Linus Lindström @ Elite Prospects