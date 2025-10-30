Linköpings mardrömsstart – byter målvakt: ”Finner inga ord”

Linköpings första period i Örebro blev en ren mardröm.

Redan efter 20 minuter hade man bytt ut Jesper Myrenberg i målet – och släppt in fyra mål.

– Jag finner inte riktigt några ord. Vi skickar pucken som det vore en handgranat, de spelar fast oss och flyger igenom oss, säger LHC-stjärnan Fredrik Karlström

LHC-spelarna efter 0–4 i den första perioden. Foto: Bildbyrån

Mikael ”Musse” Håkanson och hans Linköping såg inte ut att ha lämnat bussen i den första perioden. För redan i den första perioden gick Örebro upp till en förkrossande 4–0 ledning, mycket tack vare 2+1 från Christopher Mastomäkis klubba. Mot slutet av perioden var det bara för Linköping att

– Riktigt svag period av Linköping, konstaterar kommentatorn Stefan Clementz i TV4.

Det började med ett tidigt mål, redan efter 3.08 genom just Mastomäki. Sedan gjorde man tre mål till inom cirka tre minuter, mot slutet av perioden. Då var det slutspelat för Jesper Myrenberg, som ersattes av Walltteri Ignatjew. Ett målvaktsbyte i den första perioden hör inte till vanligheterna. Örebros stora poängmakare och arkitekt i Christopher Mastomäki var kanske en lite oväntad sådan. Det erkänner han för TV4.

– Det var ett tag sedan, ja jag vet inte. Det är jättekul att vara med och bidra och jag har väl jobbat mig fram till de här poängen och poängen kommer när man spelar bra över tid.

”Jag finner inte riktigt några ord”

LHC:s stjärnvärvning Fredrik Karlström var fåordig och märkbart frustrerad i tv-sändningen efter första perioden.

– Jag finner inte riktigt några ord. Vi skickar pucken som det vore en handgranat, de spelar fast oss och flyger igenom oss. Vi får reseta oss och göra två mycket bättre perioder än så här.

I den andra perioden vann bortalaget med 2–1 efter mål från Robin Kovacs och Christoffer Ehn. Men Noah Steens mål såg till att Örebro hade en säker 5–2 ledning med sig in i den sista perioden.

Matchen pågår..