Tokhyllas efter galna räddningen: ”Han var enorm”

Waltteri Ignatjew hade lördag att minnas när Linköping gästade Timrå. Burväktaren räddade hela 41 skott, varav ett, med en dryg minut kvar, blev helt matchavgörande.

– Det är en helt galen räddning av Waltteri Ignatjew. Han hinner över och tar den, utbrister TV4:s kommentator Lars Lindberg i 2–1-matchen.

Waltteri Ignatjew och hans räddning mot Timrå. Foto: Bildbyrån/Pär Olert och TV4 (skärmdump).

Försvar, försvar, försvar.

Detta var vav som gällde för Linköping när man i den tredje perioden hade säkrat en 2–1-ledning genom David Bernhardt. Timrå bombarderade målet med skott, men fick inte in den där andra pucken bakom den storspelande Waltteri Ignatjew. Och framförallt var det en räddning med en dryg minut kvar som fick publiken att jubla.

– Han har den också. Det är en helt galen räddning av Waltteri Ignatjew. Kolla på den här räddningen. Han hinner över och tar den, utbrast kommentatorn Lars Lindberg i TV4:s sändning när Emil Pettersson försökte sig på köksvägen, men fick se pucken räddas på mållinjen av en liggandes Ignatjew.

– Framförallt är det Waltteri Ignatjew som grejar tre poäng för Linköping här efter en defensiv insats. Vilka möjligheter som Timrå skapat i den här matchen. Det är ett bombardemang, fortsatte senare Lindberg.

Håkanson om Ignatjew: ”Det är toppklass”

När ”Musse” Håkanson senare fick TV4:s hörlurar på sig tog han vid i hyllningen.

– Vi får väl tacka Waltteri i målet. Han var enorm här i sista. Det är toppklass, absolut. En eloge till grabbarna också som krigade. Vi fick det inte att stämma idag, men vi krigade, säger tränaren och fortsätter senare om sin målvakt.

– Han hade en enormt bra insats mot Färjestad senast också så han har fått det att stämma och jag tycker att han ser extremt lugn ut i kassen också.



TV4: Var det en stöld?

– Ja det var det, det kan man faktiskt erkänna. Vi försökte, men fick ingen bra rytm i matchen. Överlag är Timrå mycket bättre än oss.

Fredrik Karlström var Linköpings första målskytt i matchen, men inom en minut hade Jonathan Dahlén kvitterat via ett friläge.