Det var under gårdagens träning som Linköpings Johan Johnsson åkte på en skärskada och behövde uppsöka sjukhus. Nu står det klart att 32-åringen blir borta i ungefär en månad, detta meddelar klubben på sin hemsida.
Under gårdagen åkte den välmeriterade centern Johan Johnsson på en riktigt skräckskada på Linköpings träning. Det var tidigt på träningen som 32-åringen fick en skärskada över ena underarmen. Johnsson lämnade isen och behövde föras till sjukhus.
Nu meddelar klubben att centern kommer att opereras på onsdag och blir borta i ungefär en månad. 32-åringen har noterats för en poäng (0+1) på 14 matcher den här säsongen och har noterats för totalt 68 poäng på sina 344 matcher i SHL.
Linköping har ytterligare manfall i form av Jonathan Myrenberg, som åkte på en smäll mot huvudet i en match mot Färjestad och genomgår nu hjärntrappan. Försvararen kommer att missa veckans matcher. Även forwarden Remi Elie är fortsatt skadad och förväntas inte komma till spel under november månad.
