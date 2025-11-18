”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det var under gårdagens träning som Linköpings Johan Johnsson åkte på en skärskada och behövde uppsöka sjukhus. Nu står det klart att 32-åringen blir borta i ungefär en månad, detta meddelar klubben på sin hemsida.

Johan Johnsson. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån.

Under gårdagen åkte den välmeriterade centern Johan Johnsson på en riktigt skräckskada på Linköpings träning. Det var tidigt på träningen som 32-åringen fick en skärskada över ena underarmen. Johnsson lämnade isen och behövde föras till sjukhus.

Nu meddelar klubben att centern kommer att opereras på onsdag och blir borta i ungefär en månad. 32-åringen har noterats för en poäng (0+1) på 14 matcher den här säsongen och har noterats för totalt 68 poäng på sina 344 matcher i SHL.

Linköping har ytterligare manfall i form av Jonathan Myrenberg, som åkte på en smäll mot huvudet i en match mot Färjestad och genomgår nu hjärntrappan. Försvararen kommer att missa veckans matcher. Även forwarden Remi Elie är fortsatt skadad och förväntas inte komma till spel under november månad.

Source: Johan Johnsson @ Elite Prospects