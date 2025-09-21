Theodor Lennström tilldelades matchstraff för sin crosschecking på Oscar Lindberg.

Nu riskerar även Linköpings stjärnback att stängas av.

Theodor Lennström fick lämna i förväg efter en crosschecking på Oscar Lindberg. Foto: Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Med 0–4 på resultattavlan och en växande frustration i Linköping blev saker och ting ännu värre.



Med cirka tre minuter kvar av den andra perioden mot Skellefteå satte nämligen nyckelpjäsen Theodor Lennström upp sin klubba i ansiktet på bortalagets Oscar Lindberg. Domaren höjde snabbt sin arm för en femma och till slut fastställdes ett matchstraff.



– Där sätter han klubban upp mot nacken. Den tar på axeln först och glider upp ser det ut som. Jag blir förvånad om det står sig som en femma. Sedan är det klart att du är ansvarig för din klubba men den tar inte rakt i ansiktet, sade TV4:s kommentator Björn Oldéen vid tillfället.



Kollegan, och experten, Sanny Lindström, trodde dock att det skulle resultera i en avstängning.



– För Linköpings del är det oroväckande om man skulle behöva klara sig utan Lennström framöver, säger Lindström.

Anmäls till disciplinnämnden: ”Med kraft i huvudet”

Nu har anmälan trillat in hos disciplinnämnden.



”När det återstår 3.30 av andra perioden så sker det en Crosschecking framför mål. Linköping-spelaren Nr 81 Theodor Lennström och Skellefteå-spelaren Nr 24 Oscar Lindberg är framför målet och kampar med varandra då Lennström med kraft crosscheckar Lindberg i huvudet”, skriver man på SHL:s hemsida under söndagsmorgonen.



Vad straffet i slutändan blir väntas stå klart under dagen.



Se situationen HÄR.



