Linköping sågas av egna fansen: ”Ni är en skam”

Återigen är Linköping i ingenmansland efter 52 omgångar. I den sista omgången mot Örebro blev det seger – men säsongen är likväl över.

”Ni är en skam för Linköping,” stod det sedan att läsa på en banderoll i hemmaklacken.

Linköpings supportrar med banderoll efter ishockeymatchen i SHL mellan Linköping och Örebro den 14 mars 2026 i Linköping.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Linköping och Timrå blir lagen som har spelat färdigt först av alla i årets SHL. Timrå förlorade hemma mot Växjö i vad som var Jonathan Dahléns sista match i klubben för den här gången.

Samtidigt hade Linköping en sista match på hemmaplan mot Örebro, som var det sista laget på play in-positionen. Med tre poäng mellan lagen inför matchen och tolv mål i fördel för närkingarna var inte slutspelshoppet speciellt stort.

Samtidigt var stoltheten som bortblåst i laget. Robin Kovacs tog en utvisning för abuse of officials bara någon minut in i matchen. Det satte också tonen för deras sista hemmamatch för säsongen. Stjärnan togs däremot i försvar av Mikael Håkansson.

— I dag måste jag faktiskt skydda Robin Kovacs. Därför att han smäller igen en båsdörr, ska domarna ta för det hela tiden blir det jobbigt. Det får Robin för att han är Robin Kovacs. Så att han får visa här nu att han kan föra spelet framåt, säger ”Musse” i TV4.

Adam Hofbauer sågar LHC

Örebro hade ledningen med 2-0 inför den sista perioden. Det efter mål av David Quenneville och Egor Polin. Det var heller inga nöjda miner i hemmalaget efter 20 spelarde minuter.

— Jag tycker det är förjävla dåligt, om jag ska vara helt ärlig. Det är bedrövligt att vi kommer ut och det ser ut så här i sista matchen. Vi har sånt stöd här och det är bedrövligt att det står 0-2. Det är bara ut och ge järnet sista nu och försöka visa lite stolthet nu, säger Adam Hofbauer.

I den tredje perioden kom Linköping också tillbaka och kvitterade till 2-2. Det efter mål av Eskild Bakke Olsen och Johan Södergran. Bakke Olsen avgjorde sedan också matchen på övertiden. Det hjälpte dock föga utan säsongen är över för Linköping, som slutar på en elfteplats.

Robin Kovács om banderollen: ”Förstår frustrationen”

”År efter år av fiaskon – ni förtjänar inte vårt stöd”

”52 omgångar utan att tävla”

”Ni är en skam för Linköping”

Det var hemmaklackens budskap på tre banderoller efter slutsignalen.

Robin Kovács säger efteråt att han har förståelse för fansens missnöje.

– Man förstår deras frustration. Vi är inte heller nöjda över vårt resultat och framför allt de som har stöttat oss otroligt under hela säsongen. Jag tror att vi har väl 14 utsålda matcher den här säsongen på hemmaplan och det bara visar vilket otroligt stöd vi har fått från dem. Man lider med supportrarna, säger Kovács.