LHC:s nya svar om stjärnorna: ”Han är tydlig”

Broc Little eller Jakub Vrána? Eller ingen av dem?

Efter ytterligare två månaders väntan ger Linköpings Tony Mårtensson en uppdatering kring spelarna.

– Jag hörde för några veckor sedan att han stod med där, säger sportchefen till Corren om att Little syns på hemsidan.

Broc Little och Jakub Vrána. Foto: Bildbyrån (montage).

”Om jag får välja tar jag helst på mig en LHC-tröja igen”



Så lät det från Broc Little i mitten av maj då han uttalade sig om den ovissa SHL-framtiden i Corren. 37-åringens kontrakt var då på väg att gå ut efter en skadedrabbad tionde säsong i Linköping-tröjan, men förhoppningarna fanns kvar. Detta trots att produktionen avtagit från 17 mål till fem mellan 2023/24 och 2024/25.



Snart har ytterligare två månader kommit och gått utan ett tydligt besked från SHL-klubben. Samtidigt finns Little fortsatt med i truppen på lagets hemsida – trots uteblivet kontrakt till kommande säsong. Nu ställer Corren återigen de viktiga frågorna, men denna gång till sportchefen Tony Mårtensson.



– Jag hörde för några veckor sedan att han stod med där. Men egentligen är det inget nytt. Det är ungefär samma läge som för två månader sedan, säger Mårtensson till tidningen och fortsätter:

– Till att börja med måste Broc själv känna att kroppen känns bra och att han byggt upp den tillräckligt under våren. Sedan får vi ta det därifrån. Oavsett vad blir det tuff konkurrens om platserna.



Enligt Corren har veteranen tränat mycket på egen hand hittills under sommaren, men tidningen uppger även att de enstaka passen med LHC kommer att följas av isträning med laget i augusti. Detta för att testa om kroppen håller, samt ge möjlighet för Linköping att avgöra om det ska bli en fortsättning.

Drömvärvningen hoppas på NHL-kontrakt

Samtidigt som detta sitter Linköping och väntar på en drömvärvning som möjligen skulle kunna stänga dörren för Little.



Den nu 29-årige Jakub Vrána sitter nämligen på utgående kontrakt i NHL efter att han bytt Washington Capitals mot Nashville Predators under 2024/25. 14 poäng (9+5) producerades i ligan, men tidigare i juni cirkulerade det uppgifter i tjeckisk media om att den tidigare LHC-produkten var på väg att flytta hem till Europa.



– Vi har en dialog och Jakub är väl medveten om vårt intresse. Det skulle alltid vara ett spännande namn för oss. Självklart håller vi kontakten med honom och agenten, sade då Linköpings Peter Jakobsson till Corren.



Nu uppdaterar Mårtensson om läget kring stjärnan.



– Han är tydlig med att han vill vara kvar i Nordamerika och att han hoppas på ett nytt NHL-kontrakt. Vi får se vad som händer när free agent-marknaden nu är igång, avslutar sportchefen.