Nu är det klart var Leo Sahlin Wallenius spelar nästa säsong.

Backtalangen återvänder inte till Växjö – utan väntas ta klivet till Nordamerika.

Leo Sahlin Wallenius lämnar Växjö Lakers för spel i San Jose Sharks organisation.

Förra året skrev Leo Sahlin Wallenius på sitt första NHL-kontrakt med San Jose Sharks. Under den gångna säsongen har han varit utlånad till Växjö Lakers och spelat hela säsongen i SHL. Där utvecklades han fint och imponerade under slutet av säsongen. Sahlin Wallenius noterades för 13 poäng på 32 SHL-matcher under grundserien men gjorde därefter sex poäng på tio slutspelsmatcher.

Det har däremot varit oklart hur det blir för 20-åringen från och med nästa säsong.

Lämnar Växjö Lakers: ”Tack för allt”

Skövdeprodukten har hållit dörren öppen för en möjlig fortsättning i Växjö Lakers ifall han återigen skulle bli utlånad till SHL. Nu står det dock klart att så inte blir fallet.

Under tisdagskvällen bekräftar Växjö via sitt Instagram-konto att Leo Sahlin Wallenius lämnar klubben. Växjö tackar av talangen för hans år i föreningen och Sahlin Wallenius kommer med andra ord inte att återvända till Sverige.

”Tack för allt Leo. Vi har fått följa honom hela vägen från U16 upp till herrlaget. Vi önskar dig stort lycka till i ditt nästa hockeykapitel”, skriver Växjö.

SHL-klubben meddelar samtidigt att backen kommer att fortsätta träna med laget fram till sommaruppehållet innan han lämnar klubben för den här gången.

Leo Sahlin Wallenius ansluter till San Jose Sharks

Leo Sahlin Wallenius kom till Växjö från Skövde 2021 och fick testa på spel i U16-, U18- och U20-laget redan under sin första säsong i klubben. Säsongen 2023/24 stod Sahlin Wallenius för en stark säsong med 42 poäng på 43 matcher i U20 Nationell och han prisades sedan som ligans bästa back. Under säsongen 2024/25 fick talangen göra SHL-debut för Växjö men blev även utlånad till Nybro i HockeyAllsvenskan samt finska TPS Åbo. Totalt har Sahlin Wallenius gjort 18 poäng på 48 SHL-matcher i Växjö.

Under årets JVM var Leo Sahlin Wallenius en nyckelspelare för Juniorkronorna med sex poäng på sju matcher. Sahlin Wallenius var även assisterande kapten för det svenska laget som gick hela vägen och vann JVM-guld. 2024 var han också med och tog brons med Småkronorna på U18-VM.

Från och med nästa säsong väntas Leo Sahlin Wallenius ta klivet till San Jose Sharks organisation för spel i klubbens farmarlag i San Jose Barracuda i AHL.

