Theodor Lennström saknades på Linköpings tisdagsträning och har inte tränat med laget de senaste dagarna.

Backen har en strulig försäsong bakom sig och drog också på sig en avstängning under lördagens match mot Skellefteå.

– Han har fått spela väldigt mycket utifrån den försäsongen han haft, säger nu LHC:s sjukgymnast Jonas Emmoth till Corren.

Theodor Lennström tränar inte med Linköping. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Det var under matchen mellan Linköping och Skellefteå som Theodor Lennström levererade en crosschecking mot ansiktet på Skellefteås Oscar Lindberg. Detta resulterade i en bot på 30 000 kr och en avstängning i två matcher.

Lennström har också varit skadad under försäsongen och kom inte kommit till spel i någon träningsmatch. Avstängningen och skadeproblematiken har resulterat i att nyckelpjäsen nu tränat utan resten av laget.

– Vi har ett eget program för honom med tanke på hur hans försäsong var och att han är avstängd. Han kommer att vara med laget imorgon igen, han laddar för nästa vecka, säger Linköpings sjukgymnast Jonas Emmoth till Corren under tisdagen.

Tung belastning direkt: ”Dialog”

Theodor Lennström kastades in i SHL-säsongen med huvudet först och har fått spela en hel del under den inledande biten av säsongen. Enligt Jonas Emmoth har det inte varit helt optimalt med tanke på Lennströms skadedrabbade försäsong.

– Jag och Sebbe (Karlsson) har en dialog med tränarna om upplägg och speltid, men absolut att han har fått spela mycket utifrån den försäsong han har haft.

Glädjande för Linköping är dock att den rutinerade forwarden Remi Elie förväntas göra en återkomst nästa vecka.

