Leksand var 37 sekunder från tre poäng mot Timrå.

Men de släppte in ett sent kvitteringsmål och förlorade sedan efter förlängning.

– Det är tufft men det är ett steg i rätt riktning för oss, säger tränaren Johan Hedberg till TV4.

Leksand tappar till lagets femte raka förlust. Foto: Bildbyrån

Efter en stark start har Leksand sjunkit som en sten i SHL-tabellen och låg på kvalplats inför kvällens omgång. Efter fyra raka förluster såg Leksand ut att gå mot att bryta trenden och ta tre poäng borta mot Timrå.

Nolan Stevens gav Leksand ledningen med 2-1 med nio minuter kvar av tredje perioden och de försvarade sig sedan starkt. Men de kunde inte hålla tätt matchen ut. Med 37 sekunder kvar att spela sköt nämligen Timrås 18-årige talang Eddie Genborg 2-2 för att tvinga fram förlängning.

Johan Hedberg om Leksands nya förlust: ”Steg i rätt riktning”

Väl framme i övertiden kunde Timrå också avgöra sedan Simon Forsmark skjutit 3-2 efter bara 23 sekunder. Leksand tappade 2-1 till 2-3 och gick från tre poäng till att få nöja sig med bara en poäng. Leksand har nu fem raka förluster i SHL, men trots tappet såg tränare Johan Hedberg positivt på insatsen.

– Det är en ganska bra bortamatch av oss. Vi ger dem inte speciellt mycket utan vi håller ihop det bra. Det var icingen på slutet här som gör att vi inte kan få till något på slutet. Detta är tufft men killarna jobbar, sliter och gör mycket bra saker. Det är ett steg i rätt riktning för oss att vi får med oss en poäng i varje fall, säger Hedberg till TV4.

Trots att det blev förlust innebär resultatet att Leksand går upp ovanför kvalstrecket. Eftersom att Malmö förlorade i kväll och Leksand tar en poäng passerar LIF skåningarna. De ligger nu tolva och är ett av tre lag på 14 poäng. Även Brynäs och Malmö har 14 poäng, men Malmö har sämst målskillnad av de tre lagen.

Timrå – Leksand 3–2 OT (1-1,0-0,1-1,1-0)

Timrå: Linus Nässén, Eddie Genborg, Simon Forsmark.

Leksand: Jon Knuts, Nolan Stevens.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects