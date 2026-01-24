Leksands drag: Trotjänaren på läktaren

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksands powerplay är sämst i SHL på 12.75 procent. Nu väljer ligajumbon att sätta trotjänaren Jon Knuts på läktaren för att få igång det.

– Vi behöver få in Kalle (Östman) i spel igen, säger tränare Johan Hedberg till Falu-Kuriren inför nedsläpp.

Jon Knuts och Johan Hedberg. Foto: Bildbyrån (montage).

I 33 av 38 spelade matcher hittills denna säsong har Jon Knuts varit ombytt. Men lördagens möte med Växjö får han följa från läktaren.

Se Leksands lag mot Växjö här.

Draget att skicka in Kalle Östman som fjärde-center förklarades redan under morgonen av tränare Johan Hedberg, med motiveringen att Leksand behöver få igång sitt powerplay. Något de flesta säkerligen instämmer i efter en höst och vinter där man endast kan visa upp 12.75 procent.

– Det är jättetufft för jag tycker att Jon gjorde en väldigt bra match mot Rögle, men vi behöver få in Kalle i spel igen, speciellt i powerplay, sade Hedberg efter fredagens träning till Falu-Kuriren.

Östman har i sin tur noterats för 27 matcher denna tunga säsong för Leksand. Nu kommer han in i fjärdekedjan som center till Arvid Eljas och Marcus Karlberg. Hans kontrakt i SHL är skrivet till 2027, medan 34-årige Jon Knuts sitter på ett utgående avtal.

Detta är Knuts 16:e säsong i Leksand.

