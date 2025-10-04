Leksand bryter Frölundas segersvit: ”Kämpar heroiskt”

Leksands IF är tillbaka på segerspåret igen.

På lördagen vann man en match för första gången på fyra försök.

– Det är ett Leksand som kämpar heroiskt, säger Almen Bibic i TV4 om segern borta mot Frölunda.

Leksand firar segern mot Frölunda i Göteborg. Foto: Bildbyrån

Leksands IF har inlett säsongen i SHL på ett positivt sätt och står nu på 13 poäng efter nio matcher.

På lördagen lyckades man till och med slå suveräna Frölunda, som hade kunnat rycka i toppen med tre poäng.

Bröt Frölundas – och sin egen svit

I stället tog man ledningen efter 8.30 genom Joonas Lyytinen och sedan släppte man aldrig den igen.

– Det är imponerande hur man sätter tänderna i dem högt upp i banan, konstaterar Almen Bibic i TV4.

I den andra perioden kom ett nytt backmål och Matt Caito utökade ledningen. I slutminuterna fick Linus Högberg in reduceringen till 1–2 men Leksand kunde vinna – och därmed bryta Frölundas segersvit.

Första hemmaförlusten och andra förlusten totalt för Frölunda som leder serien. Innan den här matchen hade Leksand förlorat tre raka matcher mot Växjö, HV71 och Luleå.