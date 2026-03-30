Svaret – efter husköpet: ”För att vi vill bo där”

Allt har pekat på att Lars Bryggman lämnar Sverige för ett nytt äventyr i Finland. Men nu har forwarden samtidigt köpt hus i Skellefteå.

– Vi gillar det här i Skellefteå, säger 33-åringen till Norran.

Lars Bryggman har köpt hus i Skellefteå, men ryktas lämna.

Med en seger ifrån en SM-semifinal har Lars Bryggman säkrat upp framtiden i Skellefteå – åtminstone sett till sitt egna boende. Norran är de som rapporterar om husköpet i staden under måndagseftermiddagen, samtidigt som den 33-årige forwarden går mot slutet på sitt avtal med Skellefteå AIK.

– Vi blir fyra till sommaren – så vi behövde något större – och vi gillar det här i Skellefteå. Och vi gillade huset, så vi köpte det, svarar spelaren själv när tidningen frågar.

Bryggman anslöt från Pelicans inför säsongen och har stått för 22 poäng över grundserie och slutspel, men står samtidigt inför ett nytt val. Under de senaste månaderna har han nämligen ryktats vara på väg tillbaka till Finland, medan dialogen med Skellefteås sportchef, Erik Forssell, uteblivit.

Svaret om framtiden: ”Det tar vi senare”

Enligt Expressen är det klart med TPS Åbo efter att Ilves tidigare varit nära en lösning.

– Vi har köpt huset för att vi vill bo där. Sedan vad framtiden utvisar hockeymässigt tar vi senare, vi får se, svarar Bryggman om vad köpet innebär för framtiden.

33-åringen kom till Skellefteå första gången redan som U18-spelare, från Piteå. Därifrån blev det ett genombrott i Hockeyettan, samt spel i både Luleå och Asplöven, innan han flyttade vidare mot Pantern och Malmö. Under de tre åren i finska Liiga var Bryggman en producerade spelare med upp mot 50 poäng per säsong efter anpassningsperioden 2022/23.

– Jag åkte till Finland för att hitta mitt spel och min offensiv, och när den här chansen dök upp ville jag ta den. Det har varit mitt fokus, men vad det blir efter det här får vi se. Det brukar lösa sig, har han tidigare sagt till Piteå Tidning.

