Kryptiska svaret kring HV71: ”Vill inte ge något svar”

Kanske är inte dörren helt stängd för en återkomst i HV71?

Lawrence Pilut, 29, håller dörren öppen inför det stora beslutet.

Det som gäller var han ska spela nästa säsong.

Lawrence Pilut i den svenska landslagsdressen.

Foto: Bildbyrån

Två dagar i rad har Lawrence Pilut varit i träning med HV71. Detta efter att backen missat hela förra säsongen på grund av en skadad hälsena. Stjärnbacken har kopplats ihop med en återkomst till SHL-klubben ett tag, men för en vecka sedan stängde HV71:s sportchef Björn Liljander den dörren, till synes.

– Truppen vi har nu är den vi jobbar med framöver. Vi drar igång träningen igen under morgondagen (onsdag) med tester och även ett ispass. Samtliga spelare kommer att vara på plats förutom Justin Kloos som inte kommer förrän i september, sade han då till Jönköpings-Posten.

Nu har Jönköpings-Posten pratat med den tidigare SM-guldvinnaren, som var med i guldlaget 2017.

I nuläget har han inget tydligt besked att ge kring om det blir spel utomlands eller i Sverige ännu.

– Vi får se, jag stänger inga dörrar just nu. Jag vill känna på det lite här först nu och när jag känner mig okej så börjar jag tänka på det då.

”Vill inte ge något svar på det nu”

Vidare betonar han att han inte vet helt säkert när han är redo för spel på riktigt igen.

– Det är svårt att säga, jag kan vara redo om en vecka eller om några månader. Det beror på hur min fot reagerar, men målet är att vara redo till seriestart någonstans. Nu känns det bra och jag kör i princip hundra procent, så om några veckor till så borde jag vara redo, säger han.

På frågan om HV-supportrarna kan fortsätta att hoppas kring en återkomst svarar han kryptiskt.

– Vi får se, jag vill inte ge något svar på det just nu.

