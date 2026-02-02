Klart: Förlänger med SHL-klubben: ”Det är en ära”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter en säsong där Olof Glifford främst fått speltid i Hockeyallsvenskan väljer han nu förlänga med SHL-klubben HV71.

– Det är en ära att fortsätta karriären i min moderklubb, säger Olof till laget på sin sajt.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån

Under säsongen 2025/2026 har Olof Glifford mestadels synts till i Hockeyallsvenskan efter att HV71 lånat ut målvakten till IK Oskarshamn. Nu väljer jönköpingsklubben att förlänga med Glifford.

– Vi följer Olofs utveckling noga och han har utvecklats mycket under sitt år i IK Oskarshamn. Olof är modern i sitt målvaktsspel och agerar med ett lugn som skapar trygghet åt hela försvaret. Dessutom är Olof en HV-kille sedan barnsben och därför känns det extra roligt att han går en spännande framtid till mötes, säger Johan Hult, tf General Manager i HV71 till lagets hemsida.

Olof Gliffords kontakt sträcker sig över ett år, en förlängning han själv ser fram emot.

– HV71 betyder mycket för mig och det är en ära att fortsätta karriären i min moderklubb. Jag har haft en bra utbildning i HV71:s målvaktsskola och ser fram emot att fortsätta utvecklas här, säger målvakten.

20 åringen har testat på SHL under säsongen där han gjort tre matcher med 87,3 i räddningsprocent. Fler matcher har han däremot gjort med IK Oskarshamn i Hockeyallsvenskan med en räddningsprocent på 91.0% på 24 matcher.