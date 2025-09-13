Fredrik Karlströms återkomst i SHL inleddes med ett mål direkt i premiären.

Då passade Linköpings-centern på att skicka en pass till NHL och AHL kring stämningen.

– Läktarkulturen här är något annorlunda jämfört med där borta, säger han i TV4 under 1–2-förlusten mot Frölunda.

Fredrik Karlström nätar för Linköping i SHL-premiären. Foto: Bildbyrån (montage).

– Det är precis som när man brukar komma hit. Det går fort, vi rör inte på fötterna riktigt, och de sköljer över oss i första perioden. ”Myren” (Jesper Myrenberg) har varit grym och räddat oss i första. 0–1 efter den där perioden är taget.



Så lät det efter de första 20-minutrarna av SHL-säsongen när Theodor Lennström ställde sig vid TV4:s mikrofon i paus. Skotten visade hela 15–4 till hemmalaget Frölunda och minerna var inte särskilt glada i ett Linköping som delvis ifrågasatts på förhand.



Ytterligare 20 minuter senare var situationen omvänd.



Mitten-akten var LHC:s på alla sätt och vis, och hade det inte varit för ett par viktiga räddningar av Lars Johansson i Frölundas mål hade det även kunnat ge en ledning till gästerna. Målskytten då? Jo, det blev Fredrik Karlström som vänt hem från tiden i Nordamerika.



– Hur fan upplever jag det? Ja, jag försöker bara hitta en yta där och tänker var den kan ”poppa” ut. Bra skott och sedan en liten ”whack”, säger Karlström själv i TV4 och fortsätter om betydelsen att vända matchbilden.

– Jag tror det var viktigt efter den första perioden där vi står lite på hälarna. De kommer ut hårt, vilket vi visste att de skulle göra, men det är ett tufft mål att åka på när vår spelare ligger i egen målgård. Viktigt mål att få, 1–1. Efter det tycker jag att vi vänt på matchen lite grann.

Piken till publiken: ”Det är ganska dött”

Karlström fortsätter sedan om hur det är att nu vara tillbaka i SHL och passar på att skicka en pik till stämningen borta i Nordamerika.



– Jag har sagt det förut. Läktarkulturen här är något annorlunda jämfört med där borta, speciellt i farmarligan, men även där uppe. Det är ganska så dött. Här är det något helt annat. Det är jävligt kul, säger han i TV4.



Linköping jagade på i den tredje perioden, en föll med 1–2 efter en fullträff av Göteborgslagets Arttu Ruotsalainen.



– I första perioden gör ”Myren” det alldeles strålande och håller oss kvar i matchen. Annars hade matchen varit slut där. För stela ben, för stela handleder, men sen börjar backarna röra på benen i andra och vi kommer mer och mer in i det, säger LHC-tränaren ”Musse” Håkanson till TV4 efter slutsignal.



Frölunda – Linköping: 2–1

Frölunda: Jacob Peterson, Arttu Ruotsalainen.

Linköping: Fredrik Karlström.

Source: Fredrik Karlström @ Elite Prospects