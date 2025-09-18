KARLSSON: Alla farhågor har besannats

Ny säsong – ny bottenstrid för Linköping? Med 49 omgångar kvar har LHC 147 poäng kvar att spela om i SHL, men hittills har allt det vi befarade runt Linköping visat sig stämma, skriver Måns Karlsson efter Linköpings 5-3-förlust hemma mot Djurgården.

Måns Karlsson skriver om Linköpings tunga start.

Foto: Bildbyrån.

Inte ens en vecka in på den nya säsongen är det redan press på Mikael Håkanson och hans Linköping. Det stjärntäta lagbygget har haft en hemsk start på säsongen och står alltjämt på noll poäng. Hade det varit Luleå, Frölunda eller Skellefteå som fått samma start hade det inte funnits någon större anledning till oro, men just att det är Linköping som ligger där i botten av tabellen gör att det blir en snackis.

För Linköping har ju inte direkt gjort sig kända för att överprestera eller visa någon sorts stabilitet över huvud taget, på senare år.

Sakerna som inte stämt

Frågan är om något annat lag i serien var lika beroende av en bra start som Linköping. Efter turbulensen ifjol, och allt snack om att den här truppen kommer bli svår att göra till ett fungerande lag, hade 4-5 poäng efter tre omgångar varit det Mikael Håkanson behövde för att verkligen få lugn och ro och en möjlighet att blicka framåt och prata om den här ”processen” som alla nya tränare förstås vill tjata om. Nu står man här med noll poäng. Och egentligen allt det vi pratade om som potentiella bekymmer för LHC innan säsongen startade har också visat sig vara bekymmer på isen.

Backsidan utan Oscar Fantenberg är både för vek och för långsam i spelet. Det finns ingen härförare som tar tag i saker och ting när det går tungt. Och oj vad tröga man är i spelet med puck i egen zon. Forwards kommer fel i försvarsspelet gång på gång. På Jesper Petterssons 1-0-mål ikväll är LHC fyra gubbar runt egen kasse (Se bilden nedan), men ingen plockar upp Jesper Pettersson som istället får en helt öppen gata och kan pricka in 1-0 bakom Waltteri Ignatjew. Målvaktsfrågan är för övrigt ytterligare en som ännu inte fått något tydligt svar.

Fyra LHC-spelare står i knät på sin egen målvakt.

Foto: TV4.

3. Lirarna är helt osynliga. Robin Kovács, Nick Shore, Ty Rattie, Zion Nybeck med flera syns i stort sett inte alls. Eller okej – Kovacs fick en hel del TV-tid ikväll när han åkte runt och tjafsa med de som ville tjafsa. Den LHC-stjärna som sett klart bäst ut så här långt är Fredrik Karlström, som både levererat mål och poäng men också ett hårt jobb. Hans kedja var klart bäst. Nu har jag inte ens nämnt Jakub Vrána som varit direkt dålig så här långt. Han måste höja sig både tre och fyra nivåer – och det nu.

4. Rollfördelningen har inte heller satt sig. Att man envisas med Zion Nybeck från start i en fjärdekedja är något jag inte kan förstå. Och det var ju verkligen en farhåga man hade inför säsongen, att LHC skulle få svårt att hitta bra roller för alla ”fancy” namn i laguppställningen.

5. Det är ett mjukt, mjukt lag. Man skulle komma ut aggressivt, sa tränaren ”Musse” Håkanson. Istället blev man till en början överkörda av Djurgården.

– Vi förlorar kamperna framför mål. Det är ett av våra stora problem just nu. Vi måste vara hetare än motståndarna framför mål, säger kaptenen Christoffer Ehn i TV4 efter första perioden.

Och det är bara att hålla med. Men frågan är om de spelarna finns i laget.

Stark slutforcering

Trots alla starka namn som Peter Jakobsson fått in i årets LHC-bygge var det ju ytterst få av oss tyckare som hade dem ens på övre halvan. De flesta hade dem snarare runt det nedre slutspelsstrecket eller ännu lägre. Och det var ju just på grund av de orsakerna jag angett ovan. Det var de farhågorna man hade runt laget. Och de farhågorna har nu besannats.

Skickligheten i laget är dock så pass hög att det inte finns någon anledning att redan nu döma ut deras chanser. Men vi ska komma ihåg att det var Djurgården de mötte idag. Hemma. Och det var inget snack om vilket lag som var bäst. LHC tog inte över matchbilden förrän i den tredje perioden där man faktiskt – det ska sägas – hade en bra slutforcering mot ett slutkört Djurgården som föll ihop i slutminuterna. Då var det Magnus Hellberg som såg till att Djurgården behöll ledningen. Linköping hade mycket väl kunnat få med sig en poäng trots allt.

Det ska man ta med sig.

Om man nu är i ett läge där man över huvud taget kan ”ta med sig” saker.

Tre förluster i rad har de flesta lag under en säsong. Det är inte läge för panik i Linköping. Men för varje förlust blir kopplet kortare. För varje förlust kommer pressen öka för ett lag och en klubb som redan hade en enorm press.

Krisläge på andra håll

Lyckligtvis är man ju inte det enda laget som fått en usel start. Både HV71 och Malmö ser allt annat än bra ut även om Redhawks vände starkt ikväll och tog två poäng mot Leksand. HV är, likt LHC, nollpoängare. Samtidigt har LHC redan sju poäng upp till det lag som alla tippade på kvalplats: Leksand. Långt ifrån optimalt.

För just LHC behöver poängen komma nu. Annars kommer paniken snart infinna sig.