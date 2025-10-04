JUST NU: Bäckström gör sitt första SHL-mål på 6795 dagar

Brynäs tog ledningen med en minut kvar att spela av den första perioden i stormötet mot Färjestad.

Då var det dags för Nicklas Bäckström att spräcka nollan, efter 6795 dagar.

– Jag går inte runt och tänker på det, men man känner av det. Det är så det funkar i sporten, men så klart skönt att bryta det här i dag, säger han till TV4.

Nicklas Bäckström spräckte målnollan och firade sedan med Greg Scott. Foto: Bildbyrån.

Det dröjde nästan tio omgångar, sedan sprack målnollan för Brynäs superstjärna Nicklas Bäckström. 6795 dagar efter hans senaste mål i SHL.

Målet kom i slutet av en bra första period i matchen mot Färjestad i Karlstad.

– En väldig lättnad och väldig glädje för Bäckström att få hänga det här målet, konsterade Sanny Lindström i TV4 efter att pucken gått in bakom Emil Larmi.

Nicklas Bäckström själv erkänner att han hade längtat efter det.

– Ja, precis, det var skönt. Vi försöker göra det svårt för deras del, ligger på och skapar lite press. En bra första period.

Att det dröjde så pass lång tid innan målnollan sprack i SHL är inget han har tänkt på så mycket själv, säger han till TV4.

– Jag går inte runt och tänker på det, men man känner av det. Det är så det funkar i sporten, men så klart skönt att bryta det här i dag.

Målet är Bäckströms sjunde poäng sedan återkomsten, men första mål.

Matchen pågår..