Junioren hamnade i slagsmål: " Är nog första"

Bosse Meijer hamnade i slagsmål med Djurgårdens Albin Grewe.

Foto: Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det blev en del hetta i storstadsmötet under tisdagskvällen. I en situation mot slutet av matchen blev det ett bråk med flera inblandade spelare från Frölunda och Djurgården .

Mest uppmärksammad blev Albin Grewes matchstraff för fighting. Hans motståndare i den situationen var Frölundajunioren Bosse Meijer som endast fick en femma i utvisningsbåset.

– Det är bra tävling och det smäller som det ska göra i hockey. Vi bara hamnade i det, så bara blev det så, säger Meijer till hockeysverige.se.

Hur ser du på att Grewe var den enda som fick ett matchstraff?

– Det blir lite kramkalas och jag har inte så mycket mer att säga om det. Det är domarna som dömer och vi kan inte lägga i oss ås mycket i det.

Första slagsmålet i karriären?

För Meijer var detta den första "fighting"-utvisningen som han åkt på under den unga karriären. 17-åringen hade följande att säga om detta.

– Jag tror att jag kanske har haft någon tidigare, men hade haft tur att inte åka på en femma. Det är nog första kan det vara.

Till slut var det Frölunda som gick vinnande ur situationen och fick ett powerplay. Utvöer det vann man även hela matchen med 6-2.

"Jag kommer in i det mer och mer"

Bortsett från bråket med Grewe stod Meijer åter igen för en stabil insats i matchen. Junioren har fått en stark inledning på säsongen.

På sina elva matcher har Meijer gjort fyra poäng (2+2) men utöver detta har han bidragit mycket i Frölundas offensiva spel.

– Jag tycker ändå att det flyter på bra. Jag blir bättre och bättre och det känns som att jag kommer in i det mer och mer. Jag är här för att lira, för att vi ska vinna och det gör vi. Så det känns bra, säger Meijer.

Är det något du känner att du behöver jobba mer på?

– Det är styrkan såklart. Egentligen vara allertare och snabbare i tanken hela tiden. Det går snbbt där ute och man får spela snabbt och spela starkt på puck. Det är viktigt för att vinna matcher och få bra lägen.

Tidigare under tisdagen blev även Ulricehamnsprodukten uttagen till JVM-genrepet i Nyköping i början av november.