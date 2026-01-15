”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Djurgården kommer att få möta serieledande Frölunda utan sin kapten. Marcus Krüger kommer istället närvara vid Chicago Blackhawks 100-årsjubileum i USA.

– Vi kände att vi inte ville stå i vägen för en så pass stor händelse, säger Niklas Wikegård i ett uttalande.

Marcus Krüger i Chicago Blackhawks 2015. Foto: Bildbyrån (montage).

2013 och 2015 var Marcus Krüger en av spelarna som offrade allt för att vinna Stanley Cup med Chicago Blackhawks. Nu, när det är dag för klubbens 100-årsjubileum, offrar han lördagens SHL-möte med Frölunda.

Under torsdagen bekräftar Djurgården att lagkaptenen inte kommer till spel mot serieledarna då han är på plats i USA.

– Framförhållningen har varit lång och Krüger har i god tid frågat oss om det här. Vi kände att vi inte ville stå i vägen för en så pass stor händelse, utan han kommer att vara bortrest fredag till söndag, kommenterar Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård i ett uttalande.

Krüger hann med 559 matcher med Blackhawks innan han vände hem till Djurgården. Sedan dess (2023) har han varit kapten för stockholmslaget. Detta under hela resan tillbaka till SHL, som nu följts av en jakt på klubbens första SM-slutspel sedan 2021.

Source: Marcus Krüger @ Elite Prospects