KLART: Forwarden stannar i Skellefteå

Jonathan Davidsson kommer inte att lämna Skellefteå efter säsongen. Forwarden med utgående kontrakt har nu förlängt.

Jonathan Davidsson förlänger med Skellefteå AIK. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson.

Inför nedsläpp i den andra kvartsfinalen mot Malmö kom beskedet. Jonathan Davidsson väljer att stanna i Skellefteå genom att förlänga det kontrakt som varit på väg att gå ut efter säsongen. Två år kommer därmed att åtminstone bli tre. Detta då den nya överenskommelsen är skriven till 2027.

– Jonathan hjälper vårt lag mycket med sin intensiva fart och sitt lagspel. Det känns riktigt bra att fortsätta jobba med honom ett år till. Med Jonathan klar får vi ytterligare en spelare från befintliga truppen, vilket ger oss en närmast unik kontinuitet. Det ger oss goda möjligheter att tävla i toppen av SHL även nästa säsong, säger General Managern Erik Forssell på lagets sajt.

I och med detta har Skellefteå även 13 forwards på kontrakt till 2026/27.

”En ära att få bära Skellefteå AIK-tröjan”

Den nu 29-årige Davidsson har tidigare representerat både Djurgården och HV71 i SHL. Men det var från Finland han kom in på korttidskontrakt sommaren 2024.

– För mig är det en ära att få bära Skellefteå AIK-tröjan och vara en del av denna stad och förening. Jag älskar verkligen grabbarna i laget och alla runtom i staben, och jag ser fram emot att tävla sida vid sida med dem i ett år till. Det var ett väldigt enkelt beslut att stanna, säger Davidsson och fortsätter.

– Fokuset nu är att göra allt som krävs för att vinna SM-guld med det här fantastiska gänget. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklas, både som spelare och person, och att verkligen ge mitt allt på isen kommande säsong, avslutar Davidsson.

Source: Jonathan Davidsson @ Elite Prospects