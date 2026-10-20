Jonathan Ang svarar efter petningen i HV71.

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JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Jonathan Ang har varit rubrikernas man i HV71 den senaste tiden.

Efter att ha haft problem i det offensiva spelet, samtidigt som han varit inne på flera baklängesmål, sattes stjärnforwarden på bänken av tränaren Niklas Eriksson. Han var 13:e forward i tre raka matcher där han blott fick spela runt fem minuter och mestadels var inne i powerplay.

Till tisdagskvällens hemmamatch mot Linköping var Jonathan Ang tillbaka och spelade på fyra kedjor igen. Då gav han svar på tal genom att skjuta två mål. Det räckte dock inte för HV71 som förlorade rivalmötet med 3-2 efter straffar, där Ang alltså blev lagets enda målskytt.

Jonathan Ang svarar om petningen i HV71

Efteråt klev Jonathan Ang ut och mötte media.

Hur var det att vara tillbaka och spela på fyra kedjor igen?

– Jag vet inte vad jag ska säga... Det var bara tufft att förlora.

Det måste ha känts bra för egen del att kunna komma tillbaka och göra mål direkt?

– Jag försöker alltid bidra till laget på alla sätt som jag kan, både på och utanför isen. Men det är svårt att tänka på det nu när vi förlorade.

Vad var ditt mindset inför matchen? Kände du att du hade någonting att bevisa?

– Självklart var det så. Jag vill alltid kunna hjälpa laget, och det försökte jag också göra nu. Detta var en viktig match för oss men vi förlorade igen så det är tufft.

Hur har det varit att sitta på bänken?

– Jag kommer alltid att försöka stötta killarna och laget. När jag sedan är ute på isen, speciellt då i powerplay, försökte jag bara kunna bidra och göra vad jag kan för att hjälpa laget.

Berättar om samtalen med Niklas Eriksson: "Vi har pratat"

HV71:s assisterande tränare Nicklas Rahm var nöjd med Jonathan Angs insats i förlusten.

– Jag gillar ganska mycket av det jag såg av Jonathan i dag. Dels två mål givetvis, men han hade också flera tacklingar och jobbade hem genom mitten och tog bort målchanser för Linköping. Om han fortsätter på det här sättet, då hjälper man laget deluxe, säger Rahm på presskonferensen efter matchen.

Ang kunde dock inte vara helt nöjd trots båda sina mål.

– Alla kämpade hårt i kväll men jag vet inte... Vi förlorade och det är svårt att tänka på annat då, säger han först och fortsätter sedan:

– Jag vet vad jag är kapabel av och jag tror att de (tränarstaben) vet det också. Som jag sade vill jag bidra på alla sätt som jag kan och hjälpa laget. Det är allt jag vill göra.

Hur har samtalen sett ut med Niklas Eriksson och tränarstaben?

– Ja, vi har... Alltså, det är klart att vi har pratat. Vi är ett lag och det är klart att vi pratar med varandra. Men nu förlorade vi matchen..., säger Ang och menar att han hellre fokuserar på laget:

– Detta var en viktig match för oss och tyvärr gick det inte som vi ville. Då är det svårt att fokusera på något annat.

HV:s uppmaning till Ang: "Har förstått det lite bättre"

Nicklas Rahm bekräftar att samtalen har handlat om Angs defensiva spel.

– Jag tror att han har förstått lite vad som krävs i båda ändarna av jobbet där. Det var väldigt kul att se hans reaktion på förra veckans lite jobbigare tid.

För Jonathan Ang själv svider det dock att HV71 nu har tre raka förluster och är kvar i botten av SHL -tabellen efter nederlaget mot Linköping.

– Det viktigaste är att vinna hockeymatcher och alla kan se hur tabellen ser ut. Vi ser det, ni ser det och ja, det är tufft just nu. Så är det, avslutar han.