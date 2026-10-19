Efter petningen - Ang tillbaka: "Bra stöd där"

HV71 forwarden Jonathan Ang är tillbaka i laguppställningen efter att varit petad som extraforward de tre senaste matcherna.

Jonathan Ang har under den senaste tiden fått begränsad istid för sitt HV71. De tre senaste matcherna har han varit uppställd som extraspelare och inte spelat lika mycket som han brukar. Tränare Niklas Eriksson sa tidigare att det berodde på att Ang behöver bevisa mer när han är på isen och speciellt i powerplay.

Inför bottenmötet imorgon mot Linköping HC väljer nu ledarstaben att göra om kedjorna i HV71, rapporterar JP . Ang är tillbaka i en ordinarie kedja.

– Vi vill få ut så mycket som möjligt av laget och nu väljer vi att placera Ang med (Linus) Lindström och (Nikola) Pasic. Vi hoppas att Ang ska känna att han har bra stöd där och får puckar att jobba med, säger Niklas Eriksson.

Flyttar på Riley Woods

I tredjekedjan tidigare har Riley Woods spelat men byts nu ut mot Ang. Kedjan har innan setts som en av de kedjor som producerat offensivt. Ändå splittrar Eriksson kedjan.

– Vi vill ge Ang en stabil kedja att spela i, samtidigt vill vi också få igång Woods. Han är en målskytt men har kanske inte kommit till avslut så mycket som vi vill. Det hoppas vi att han ska få fler chanser till nu.

Efter att Eriksson ändrat tre av fyra kedjor hamnar den 30-åriga forwarden Hampus Eriksson som extraspelare.

"Bra känsla"

Inför mötet med Linköping imorgon är det mycket som står på spel. De är två lag som ligger i botten av tabellen och trots att det bara spelats tio omgångar kan poängen de tävlas om bli viktiga i slutet av säsongen. Matchen imorgon spelas i Husqvarna Garden och Eriksson förklarar att de ska uttnytja hemmafördelen de har.

– Vi måste kunna hantera alla typer av matcher. Det gäller att hitta något positivt av den energi som finns i arenan. Jag har en bra känsla inför morgondagen, killarna kändes lite griniga i dag och det gillar jag. De vill bevisa något därute.

Linköping kommer från två tunga förluster mot tabelltoppen Färjestad BK och Frölunda HC.