Jonathan Ang slog till direkt för HV71.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Jonathan Ang och hans plats i HV71-truppen har varit en het potatis i inledningen av SHL-säsongen. Detta då stjärnan gått från att rädda kvar Jönköpingsklubben i högstaserien till att bli bänkad i tre raka matcher av nye huvudtränaren Niklas Eriksson.

Idag, tidigt i krismötet med Linköping HC, slog Ang tillbaka med ett mål.

Kanadensaren blev inkastad i en andrakedja med Linus Lindström och Nikola Pasic, och fick jubla redan i den fjärde minuten. Skotten kom från vänster, och satt uppe i det första krysset.

– Det är en puck som Marcus Högberg ska ta. Det är långtifrån och den tar inte heller på någon klubba eller något. Desto skönare för Jonathan Ang. Det där behövde han, säger TV4:s expert Petter Rönnqvist i sändningen och fortsätter:

– Det är så viktigt att en spelare som Ang, som kanske inte har sina starka sidor i defensiven och spelet utan puck, att han producerar. När han inte gör det, och inte gör det andra jobbet, då blir det Niklas Erikssons val att sätta honom åt sidan. Här svarar han upp på ett bra sätt, även om jag tycker att det är ett billigt mål att få i inledningen av en match av den här digniteten.

LHC svarade inom kort genom Linus Hultström i bataljen mellan ligans två bottenlag.

Matchen pågår!