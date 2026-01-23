”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 har hittat sin ersättare till Björn Liljander och Fredrik Stillman.

Johan Hult kliver nu in som tillförordnad general manager i klubben.

– Vi är väldigt tacksamma för att han hjälper oss i detta läge, säger klubbens ordförande Anna-Lena Isaksson.

Johan Hult är tillbaka i HV71 igen. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

HV71 tappade båda sina sportchefer, Björn Liljander och Fredril Stillman, på grund av sjukskrivning inom loppet av bara några månader. Därefter har klubben stått utan en sportchef.

Nu har nästjumbon i SHL hittat en lösning för de kommande månaderna. Via sin hemsida meddelar klubben att Johan Hult återvänder till föreningen som tillförordnad general manager.

– Vi är i en speciell situation där båda våra sportchefer är sjukskrivna och behöver snabbt få in en erfaren person för att leda den sportsliga organisationen en tid framöver. Johan har ett stort HV-hjärta och både erfarenheten och kompentensen för uppgiften. Vi är väldigt tacksamma för att han hjälper oss i detta läge, säger Anna-Lena Isaksson, ordförande i HV71 i ett pressmeddelande.

Johan Hult är tillbaka i HV71

Johan Hult var sportchef i HV71 mellan 2014 och 2022. Under hans ledning vann klubben SM-guld 2017 men åkte även ut ur SHL 2021. Hult stannade kvar och var med för att föra HV tillbaka upp i SHL igen innan han lämnade 2022. Sedan dess har 52-åringen jobbat utanför hockeyn. Men nu är han tillbaka i HV71 igen.

– Klubben och människorna runt föreningen ligger mig varmt om hjärtat och kan jag hjälpa HV71 vill jag gärna det. Det finns en utstakad väg som Björn och Fredrik har lagt och jag ska inte på något sätt ändra på den utan bygga vidare och hjälpa till att utföra besluten. Förhoppningsvis kan jag komma in med go energi i organisationen och stötta laget i slutskedet av säsongen, säger Johan Hult via HV:s hemsida.

Björn Liljander börja jobba igen

HV71 meddelar samtidigt också att Johan Hult kommer att stanna i föreningen även efter att hans tid som t.f. general manager tagit slut.

– När Björn och Fredrik är tillbaka kommer vi ha en dialog om Johans fortsatta fokus inom HV71. Johan har en mångårig erfarenhet av ledande befattningar i näringslivet och en bred kompetens inom ledarskap som vi kommer ha stor användning för, säger Anna-Lena Isaksson.

Johan Hult ansluter till HV71 redan nästa vecka och kommer att stötta upp det sportsliga ledarskapet i klubben. Det är ännu okänt hur länge som han kommer att agera som t.f. general manager. HV71 skriver även att Björn Liljander kommer börja jobba i begränsad omfattning igen inom den närmaste framtiden. Han kommer däremot att ha avgränsade arbetsuppgifter av administrativ karaktär, snarare än att jobba med de sportsliga frågorna.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects