Leksands jätteförlust: 18,3 miljoner kronor

Sedan tidigare har Leksands IF redovisat ett underskott för 2024/25.

Nu slår SHL-klubben fast resultatet till en förlust på minus 18,3 miljoner kronor.

– Det här är ett ansvar vi tar på största allvar, säger Peter Wiklund, vd för Leksands IF, i ett pressmeddelande.

Stor förlust för Leksands IF, presenterar vd Peter Wiklund. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Att det ekonomiska läget i Leksands IF har varit ansträngt under en tid har inte varit en hemlighet. SHL-klubben har tidigare vädjat om hjälp och vände sig tidigare under året till kommunen för att få stöd genom att ”förlänga det befintliga borgensåtagandet samt att förlänga hyresavtalet kring arenan”.



Nu har bokslutet för 2024/25 presenterats och det tidigare redovisade underskottet har slagits fast till ett minusresultat på 18,3 miljoner kronor. Detta meddelar Leksand på sin hemsida under tisdagen.



I uttalandet skriver man att resultatet är i linje med prognosen, vilket därmed inte innebär någon ändring i den ekonomiska plan som tagits fram. Samtidigt bekräftar man att licensnämndens krav på soliditet och likviditet även klaras av. Något som gör att man inte behöver ta den där hjälpen av kommunen.



– Vi har varit självkritiska, dragit viktiga lärdomar och har redan påbörjat ett omfattande förändringsarbete. Det här är ett ansvar vi tar på största allvar, säger Peter Wiklund, vd för Leksands IF och fortsätter i pressmeddelandet.

– Vårt viktigaste uppdrag just nu är att omvandla insikter till handling. Vi har en stark kärna att bygga vidare på – men också en skyldighet att förvalta förtroendet vi har hos våra supportrar, partners och medarbetare. Det är det som driver oss framåt.



Soliditeten i Leksands IF uppgår till 15 miljoner kronor.